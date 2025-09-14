0
На Октябрьской железной дороге произошло два инцидента

14.09.2025

Утром 14 сентяюря произошел сход грузовых вагонов на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области. Позже на станции Семрино в Гатчинском округе произошел сход одиночного тепловоза, погиб машинист локомотива.

Двадцать автобусов дополнительно вышли на линии в Ленинградской области на направлении Луга — Гатчина — Петербург, где движение поездов временно блокировано из-за происшествий в Лужском районе и Гатчинском округе. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

На железнодорожных вокзалах каждые 10-15 минут будут объявлять о том, что делать пассажиру, если он купил билет, как этот билет можно вернуть, что сделать для того, чтобы добраться до места назначения, добавил Присяжнюк.

