ВСУ умышленно били по машинам скорой помощи в Херсонской области - губернтор

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ планомерно наносили удары по машинам скорой помощи в Херсонской области, сейчас их не хватает для доставки раненых в больницы. Об этом в видеообращении в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.



«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», — отметил Сальдо.



По его словам, с 30 апреля противник усилил обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра, сбрасывал снаряды и боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений.





