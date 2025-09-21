0
0
0
НОВОСТИ

Сбер подарил Кирову светомузыкальный фонтан

21:05 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

MK_20250920_214502_MIKE0315.jpg
Фото пресс-службы Сбера
В Кирове открылся мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан, подаренный Сбером. В церемонии запуска объекта приняли участие председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Новый фонтан расположен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Его линии и форма выполнены в виде народного промысла Кировской области — кукарского кружева. Фонтан оснащён 166 динамическими струями, высота центральной струи достигает 35 метров. Объект имеет водный экран размером 8х32 метра для проекции видеоконтента.

«Киров — город, бережно сохраняющий своё богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие, – отметил Александр Анащенко. – Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения. Он выполнен в виде кукарского кружева, а во время церемонии открытия благодаря технологиям здесь ожили сюжеты картин художника Виктора Васнецова. Надеюсь, что этот фонтан станет не только украшением города и центрального парка, но и настоящей точкой притяжения, любимым местом отдыха. Пусть он долгие годы дарит радость каждому гостю и жителю вашего прекрасного города!».

«Благодарю Сбер за такой яркий подарок. Мы с Германом Оскаровичем обсуждали создание этого великолепного фонтана на нашей встрече в прошлом году, – рассказал Александр Соколов. – Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли».

Проект реализован благодаря взаимодействию с правительством Кировской области и администрацией Кирова. Центральным событием вечера стало масштабное светомузыкальное шоу «Возрождение легенды»: картины Виктора Васнецова ожили благодаря нейросети Сбера Kandinsky. В постановке принимали участие артисты в светодиодных костюмах со светящимися шарами, эффектные гидроциклы с фаерджетами и зорбы с виртуозными акробатами. Артисты выступали прямо на воде и на специально установленной сцене. Сочетание лазерных и пиротехнических эффектов дополнило шоу, превратив открытие фонтана в незабываемое зрелище.

После запуска фонтана перед зрителями с песней о городе «Город в сердце моём» выступила хормейстер народных коллективов Кировской области Дома народного творчества Марина Машкина и воспитанники Образцового хорового коллектива «Небесные ласточки». Завершился вечер выступлением хедлайнера — группы 5sta Family.

«Сегодня было очень яркое шоу, которым насладились все жители нашего города. Я уверен, что, как и мне, всем понравилось это выступление. Хорошо, что в Кирове открываются новые места, где можно приятно провести вечер и насладиться красивым выступлением», – поделился впечатлениями местный житель Иван Денисов.

«Потрясающее мероприятие! Очень приятно, что в городе проходят такие мероприятия для людей. Пруд у цирка — одно из самых любимых мест в нашем городе. Оно постоянно притягивает жителей, особенно молодёжь. И с появлением фонтана, я думаю, это место стало ещё более привлекательным», – отметил кировчанин Егор Лекомцев.

«Шоу фееричное, очень красивое и яркое. Классная постановка. Мне очень понравилось, как это было реализовано. Во время программы на фонтане проецировались картины известного художника Васнецова. Это смотрится очень красиво и познавательно. Наконец-то в городе Киров появилась такая точка притяжения, в которой можно отдохнуть и увидеть яркие моменты на фонтане», – рассказал еще один местный жительМихаил Костюнин.

Фонтан в Кирове стал 33-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Беларуси — Минску.

Фонтан имеет вытянутую вдоль пруда форму и размеры 76х16 метров. Вода для создания водной картины берётся непосредственно из пруда. Мультимедийное оснащение включает видеопроектор, лазерную установку и акустическую систему. Подсветка обеспечивается 228 подводными светодиодными светильниками. Фонтан оснащён 166 насадками различного типа (пенные, одноструйные, водные выстрелы, огонь, водный экран).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 21.09.2025
У Трампа была Ferrari, но теперь он покупает американские машины
0
79
19:45 21.09.2025
Моди призвал покупать индийскую продукцию и отказаться от иностранных товаров
0
195
19:16 21.09.2025
Нетаньяху: Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет
0
227
18:00 21.09.2025
Аэропорт Варшавы им Шопена не будет принимать рейсы в ночные часы 27 и 28 сентября
0
334
17:50 21.09.2025
Израиль намерен бороться против призывов к признанию Палестины в ООН и на других площадках - Нетаньяху
0
326
16:51 21.09.2025
«Роснефть» представила автотуристам новый маршрут по достопримечательностям Удмуртии
0
357
16:50 21.09.2025
Решение признать Палестину не является наградой для ХАМАС - Стармер
0
374
16:35 21.09.2025
Британский премьер Кир Стармер объявил о признании государственности Палестины
0
366
16:25 21.09.2025
Канада и Австралия признали государственность Палестины
0
378
15:30 21.09.2025
Орбан: Запад больше не является образцом для подражания
0
449

Возврат к списку