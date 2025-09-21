Сбер подарил Кирову светомузыкальный фонтан

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фото пресс-службы Сбера

В Кирове открылся мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан, подаренный Сбером. В церемонии запуска объекта приняли участие председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Новый фонтан расположен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Его линии и форма выполнены в виде народного промысла Кировской области — кукарского кружева. Фонтан оснащён 166 динамическими струями, высота центральной струи достигает 35 метров. Объект имеет водный экран размером 8х32 метра для проекции видеоконтента.

«Киров — город, бережно сохраняющий своё богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие, – отметил Александр Анащенко. – Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения. Он выполнен в виде кукарского кружева, а во время церемонии открытия благодаря технологиям здесь ожили сюжеты картин художника Виктора Васнецова. Надеюсь, что этот фонтан станет не только украшением города и центрального парка, но и настоящей точкой притяжения, любимым местом отдыха. Пусть он долгие годы дарит радость каждому гостю и жителю вашего прекрасного города!».

«Благодарю Сбер за такой яркий подарок. Мы с Германом Оскаровичем обсуждали создание этого великолепного фонтана на нашей встрече в прошлом году, – рассказал Александр Соколов. – Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли».

Проект реализован благодаря взаимодействию с правительством Кировской области и администрацией Кирова. Центральным событием вечера стало масштабное светомузыкальное шоу «Возрождение легенды»: картины Виктора Васнецова ожили благодаря нейросети Сбера Kandinsky. В постановке принимали участие артисты в светодиодных костюмах со светящимися шарами, эффектные гидроциклы с фаерджетами и зорбы с виртуозными акробатами. Артисты выступали прямо на воде и на специально установленной сцене. Сочетание лазерных и пиротехнических эффектов дополнило шоу, превратив открытие фонтана в незабываемое зрелище.

После запуска фонтана перед зрителями с песней о городе «Город в сердце моём» выступила хормейстер народных коллективов Кировской области Дома народного творчества Марина Машкина и воспитанники Образцового хорового коллектива «Небесные ласточки». Завершился вечер выступлением хедлайнера — группы 5sta Family.

«Сегодня было очень яркое шоу, которым насладились все жители нашего города. Я уверен, что, как и мне, всем понравилось это выступление. Хорошо, что в Кирове открываются новые места, где можно приятно провести вечер и насладиться красивым выступлением», – поделился впечатлениями местный житель Иван Денисов.

«Потрясающее мероприятие! Очень приятно, что в городе проходят такие мероприятия для людей. Пруд у цирка — одно из самых любимых мест в нашем городе. Оно постоянно притягивает жителей, особенно молодёжь. И с появлением фонтана, я думаю, это место стало ещё более привлекательным», – отметил кировчанин Егор Лекомцев.

«Шоу фееричное, очень красивое и яркое. Классная постановка. Мне очень понравилось, как это было реализовано. Во время программы на фонтане проецировались картины известного художника Васнецова. Это смотрится очень красиво и познавательно. Наконец-то в городе Киров появилась такая точка притяжения, в которой можно отдохнуть и увидеть яркие моменты на фонтане», – рассказал еще один местный жительМихаил Костюнин.

Фонтан в Кирове стал 33-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Беларуси — Минску.

Фонтан имеет вытянутую вдоль пруда форму и размеры 76х16 метров. Вода для создания водной картины берётся непосредственно из пруда. Мультимедийное оснащение включает видеопроектор, лазерную установку и акустическую систему. Подсветка обеспечивается 228 подводными светодиодными светильниками. Фонтан оснащён 166 насадками различного типа (пенные, одноструйные, водные выстрелы, огонь, водный экран).