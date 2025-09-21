0
У Трампа была Ferrari, но теперь он покупает американские машины

21:00 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в детстве мечтал об итальянском спорткаре Ferrari, однако теперь он предпочитает американские автомобили.

«Это может показаться странным: я всегда хотел иметь Ferrari, — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос об автомобиле мечты в детстве. — У меня некоторое время была Ferrari. Теперь я покупаю американские [автомобили]».

