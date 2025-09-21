Аэропорт Варшавы им Шопена не будет принимать рейсы в ночные часы 27 и 28 сентября

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая воздушная гавань Польши — варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена — не будет отправлять и принимать самолеты в следующие выходные в ночные часы. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

Речь идет о 27 и 28 сентября. «С 19:00 по всемирному времени [22:00 мск] субботы до 05:00 по всемирному времени [08:00 мск] воскресенья аэродром будет закрыт для взлета и посадок», — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, аэродром будет закрыт с 21:30 по всемирному времени воскресенья (00:30 мск понедельника, 29 сентября) до 03:30 по всемирному времени понедельника (06:30 мск). Причины такого решения собеседник агентства не назвал, однако заметил, что информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства. При этом два других действующих в Варшаве аэропорта о каких-либо изменениях в графике своей работы в указанное время не заявляли.