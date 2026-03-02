0
НОВОСТИ

Рейсы в девять стран Ближнего Востока сейчас приостановлены — Минтранс РФ

21:20 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейсы в девять стран Ближнего Востока сейчас приостановлены, сообщил Минтранс РФ.

«Закрыто воздушное пространство 10 стран региона: Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия; приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных государств», — говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что российские перевозчики во взаимодействии с министерством и подведомственной ему Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

