Рейсы в девять стран Ближнего Востока сейчас приостановлены — Минтранс РФ
21:20 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейсы в девять стран Ближнего Востока сейчас приостановлены, сообщил Минтранс РФ.
«Закрыто воздушное пространство 10 стран региона: Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия; приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных государств», — говорится в сообщении.
Минтранс отмечает, что российские перевозчики во взаимодействии с министерством и подведомственной ему Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.
