За 15 лет «Роснефть» организовала 64 экспедиции по изучению Арктики

17:34

Компания «Роснефть» ко Дню Арктики, отмечаемому 28 февраля, сообщила, что за 15 лет было проведено 64 экспедиции для изучению Крайнего Севера. Это самая масштабная со времен СССР комплексная программа изучения стратегически важного для РФ региона, которая выполняется совместно с ключевыми научными институтами России.

Ученые проводили исследования акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов, таких как белый медведь, дикий северный олень, белая чайка. Исследователи собрали огромный массив научных данных, расширяющий знания о заполярных территориях и имеющий прикладное значение для их дальнейшего освоения. Результаты исследований опубликованы в экологических атласах, которыми пользуются ученые, эксперты, студенты профильных вузов и все, кто интересуется перспективами развития Севера.

Кроме того, в 2024 году «Роснефть» запустила новый четырехлетний цикл исследований биоразнообразия в рамках корпоративной программы сохранения арктических экосистем «Тамура». Выполнение программы позволит получить актуальную информацию о состоянии ключевых видах флоры и фауны региона, в том числе его биоиндикаторов. За два года удалось провести 10 экспедиций по изучению белого медведя, диких северных оленей, а также ценных видов птиц и рыб на севере Красноярского края.

Также в прошлом году были подведены итоги совместного с компанией «Иннопрактика» экологического проекта в Белом море. Его участники повторили исследования известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, который в 1922-1926 годы исследовал и описал флору и фауну Белого моря. Ученые провели анализ вековых изменений в морских экосистемах региона с использованием методик Дерюгина и современных технологий, а также оценили влияние естественных природных и антропогенных факторов на экологию Арктики. Специалисты пришли к выводу, что экосистема Белого моря остается стабильной.

При поддержке «Роснефти» ученые не только изучают регион. Совместно с «Иннопрактикой» был разработан микробный препарат «Океанида», позволяющий очищать северные моря от углеводородных загрязнений. В 2025 году препарат получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Роснефть» ведет просветительскую работу среди россиян – в 2023 году на образовательной площадке «Лекториум» был запущен онлайн-курс научно-популярных лекций «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики», а в 2025 году – курс «Арктический странник: белый медведь». При этом курс «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики» получил один из призов международного конкурса Edtek Award.