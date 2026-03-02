0
Сбер и Arive Makeup превратили банковскую карту в бьюти-аксессуар

16:24 02.03.2026

В преддверии 8 Марта Сбер совместно с брендом Arive Makeup представили лимитированную молодёжную СберКарту для девушек от 14 до 24 лет. Она появится сразу в двух дизайнах, вдохновлённых фирменной палитрой бренда. Для тех, кто предпочитает минимализм, доступны ещё и платёжные стикеры — тоже в двух вариантах.

С 2 марта карту можно заказать с доставкой через сайт, приложение СберБанк Онлайн или оформить в офисах банка. К яркой коллаборации присоединились блогеры Лиза Барашик и Полина Денисова — они стали амбассадорами запуска и рассказали о проекте своей аудитории.

Весь март держательницы бьюти-карты смогут получить скидку до 50% на косметику Arive Makeup при заказе в Самокате. Предложение действует во всех городах, где представлены оба бренда.

«Мы чётко осознаём, какую важную роль играет индивидуальный подход и уникальный стиль для наших молодых клиентов, поэтому учли их вкусы и предпочтения при выборе дизайна, – отметила Мария Буканова, исполнительный директор сегмента «Дети и молодёжь» Сбербанка. – При этом наша карта не только увеличивает эстетическое удовольствие от процесса шопинга, но и дает реальную выгоду на продукцию бренда Arive Makeup при заказе в партнерском сервисе Самокат, который уже пользуется популярностью у наших клиенток за быстроту и удобство сервиса. Эмоциональный отклик сегмента мы также постарались поддержать, выбирая амбассадоров кампании. Полина Денисова и Лиза Барашик — харизматичные современные девушки, чьи яркие образы и позитивная энергия вдохновляют молодежь».

