НОВОСТИ

Комплекс зданий посольства США в Кувейте подвергся атаке БПЛА — NYT

16:12 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория американского посольства в Кувейте подверглась атаке с беспилотника. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух американских чиновников.

В публикации говорится, что атака произошла на фоне стремления Ирана нанести урон американским объектам на Ближнем Востоке. Неизвестно, есть ли в результате инцидента погибшие или пострадавшие, указывает издание.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что с территории американского посольства валил дым и был виден огонь. Причины произошедшего известны не были.

