Иран после нападения США и Израиля в состоянии «полномасштабной войны» — Арагчи

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран находится в состоянии «полномасштабной войны» после нападения США и Израиля и отомстит им за убийство верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в разговоре со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Мы находимся в состоянии полномасштабной войны, и Исламская Республика Иран, реагируя на это бесстыдное нападение, нанесла удары по оккупированным территориям (имеется в виду территория Израиля — прим. ТАСС) и базам США в регионе и будет готова защищаться столько, сколько потребуется, а также отомстит за кровь своего лидера-мученика», — приводит заявление МИД исламской республики иранская гостелерадиокомпания.