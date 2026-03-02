0
НОВОСТИ

Атаковано еще одно судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив — Tasnim

17:32 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще одно судно, «пытавшееся незаконно пройти» через Ормузский пролив, атаковано, пишет иранское агентство Tasnim.

Оно приводит кадры возгорания на судне, похожем на танкер, и утверждает, что оно тонет.

1 марта Центр координации морских торговых перевозок при британских ВМС (UKMTO) сообщил о двух судах, которые попали под обстрел у берегов Омана. Ранее секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что движение торговых судов через Ормузский пролив будет закрыто до последующего уведомления.

