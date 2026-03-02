Куба станет следующей целью США после Ирана, «ее дни сочтены» — сенатор Грэм
17:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следующей целью Соединенных Штатов после военной операции против Ирана станет Куба, заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
«Куба следующая. Они падут. <…> Их дни сочтены», — сказал Грэм в эфире телеканала Fox News. Фрагмент опубликован в телеграм-канале Clash Report.
НОВОСТИ
- 17:00 02.03.2026
- Триумфаторов XIV Зимних спортивных игр «Роснефти» определили на олимпийских стадионах Сочи
- 16:32 02.03.2026
- Иран после нападения США и Израиля в состоянии «полномасштабной войны» — Арагчи
- 16:24 02.03.2026
- Сбер и Arive Makeup превратили банковскую карту в бьюти-аксессуар
- 16:22 02.03.2026
- Сбер помогает правительству РФ с искусственным интеллектом
- 16:12 02.03.2026
- Комплекс зданий посольства США в Кувейте подвергся атаке БПЛА — NYT
- 16:00 02.03.2026
- Во Франции задержаны активисты Greenpeace, пытавшиеся блокировать судно из РФ — AFP
- 15:32 02.03.2026
- Иран сбил 3 истребителя ВВС США — армия
- 15:12 02.03.2026
- У Венгрии есть данные со спутников, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе — Сийярто
- 15:00 02.03.2026
- ВС РФ взяли под контроль Резниковку и Дробышево в ДНР, Круглое в Харьковской области
- 14:32 02.03.2026
- Хаменеи не был целью США — Рубио конгрессмену Тёрнеру
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать