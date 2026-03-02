0
НОВОСТИ

Куба станет следующей целью США после Ирана, «ее дни сочтены» — сенатор Грэм

17:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующей целью Соединенных Штатов после военной операции против Ирана станет Куба, заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

«Куба следующая. Они падут. <…> Их дни сочтены», — сказал Грэм в эфире телеканала Fox News. Фрагмент опубликован в телеграм-канале Clash Report.

