Цена газа в Европе превысила $500 на фоне остановки выпуска СПГ Катаром
17:12 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа на бирже в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м на фоне остановки производства СПГ Катаром из-за военной операции США и Израиля против Ирана, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $515 за 1 тыс. куб. м, или 42,44 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
Газовые котировки в Европе находятся на максимуме с января.
