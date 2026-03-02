Цена газа в Европе превысила $500 на фоне остановки выпуска СПГ Катаром

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа на бирже в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м на фоне остановки производства СПГ Катаром из-за военной операции США и Израиля против Ирана, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $515 за 1 тыс. куб. м, или 42,44 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Газовые котировки в Европе находятся на максимуме с января.