Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи умерла из-за полученных ранений — ТВ
18:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, умерла из-за полученных ранений. Об этом сообщил иранский телеканал Al Alam.
По информации агентства NourNews, она находилась в коме после ударов Израиля и США по исламской республике 28 февраля.
