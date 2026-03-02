Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи умерла из-за полученных ранений — ТВ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, умерла из-за полученных ранений. Об этом сообщил иранский телеканал Al Alam.

По информации агентства NourNews, она находилась в коме после ударов Израиля и США по исламской республике 28 февраля.