Триумфаторов XIV Зимних спортивных игр «Роснефти» определили на олимпийских стадионах Сочи
17:00 02.03.2026
В XIV Зимних спортивные играх «Роснефть», которые завершились в Олимпийском парке Сочи, за четыре дня соревнований приняли участие более 500 спортсменов из 34 дочерних обществ и центрального аппарата компании. В нынешнем году корпоративные состязания проводились в трех дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне и хоккее.
В ходе хоккейного турнира было проведено рекордное количества игр - более 100 матчей. За победу в Суперлиге и Высшей лиге игр боролись 33 команды. В результате напряженной борьбы, завершившейся серией буллитов, победителем Суперлиги стала команда «Уфаоргсинтез», а Вышей лиги – команда компании РОСПАН. Финальные матчи хоккеистов и награждение победителей Игр состоялись в Ледовом дворце «Айсберг», где в 2014 году российские олимпийцы завоевали множество золотых медалей. Участников игр «Роснефти» поздравил пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Иван Чубаров.
Соревнования по лыжным гонкам проводились еще на одном олимпийском объекте - стадионе «Лаура», на высоте 1500 м над уровнем моря. Спортсмены преодолевали дистанции в 10 км (мужчины) и 5 км (женщины) с перепадом высот 64 м. Особенно зрелищной и эмоциональной была смешанная эстафета, позволившая командам продемонстрировать тактическое взаимодействие. В командном зачете лучшими в этой дисциплине стали представители «Самаранефтегаза».
Также на стадионе «Лаура» проводились соревнования в биатлоне. Спортсмены преодолевали дистанцию в 3,75 км с двумя огневыми рубежами. Особенностью турнира оказалось использование участниками собственных винтовок (модели «Алекс С1» и «Пионер»). Также впервые на играх «Роснефти» биатлонисты вели стрельбу не только из положения лежа, но и стоя. Победу в командном зачете завоевали спортсмены «Юганснефтегаза».
НОВОСТИ
- 17:00 02.03.2026
- Куба станет следующей целью США после Ирана, «ее дни сочтены» — сенатор Грэм
- 16:32 02.03.2026
- Иран после нападения США и Израиля в состоянии «полномасштабной войны» — Арагчи
- 16:24 02.03.2026
- Сбер и Arive Makeup превратили банковскую карту в бьюти-аксессуар
- 16:22 02.03.2026
- Сбер помогает правительству РФ с искусственным интеллектом
- 16:12 02.03.2026
- Комплекс зданий посольства США в Кувейте подвергся атаке БПЛА — NYT
- 16:00 02.03.2026
- Во Франции задержаны активисты Greenpeace, пытавшиеся блокировать судно из РФ — AFP
- 15:32 02.03.2026
- Иран сбил 3 истребителя ВВС США — армия
- 15:12 02.03.2026
- У Венгрии есть данные со спутников, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе — Сийярто
- 15:00 02.03.2026
- ВС РФ взяли под контроль Резниковку и Дробышево в ДНР, Круглое в Харьковской области
- 14:32 02.03.2026
- Хаменеи не был целью США — Рубио конгрессмену Тёрнеру
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать