Триумфаторов XIV Зимних спортивных игр «Роснефти» определили на олимпийских стадионах Сочи

В XIV Зимних спортивные играх «Роснефть», которые завершились в Олимпийском парке Сочи, за четыре дня соревнований приняли участие более 500 спортсменов из 34 дочерних обществ и центрального аппарата компании. В нынешнем году корпоративные состязания проводились в трех дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне и хоккее.

В ходе хоккейного турнира было проведено рекордное количества игр - более 100 матчей. За победу в Суперлиге и Высшей лиге игр боролись 33 команды. В результате напряженной борьбы, завершившейся серией буллитов, победителем Суперлиги стала команда «Уфаоргсинтез», а Вышей лиги – команда компании РОСПАН. Финальные матчи хоккеистов и награждение победителей Игр состоялись в Ледовом дворце «Айсберг», где в 2014 году российские олимпийцы завоевали множество золотых медалей. Участников игр «Роснефти» поздравил пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Иван Чубаров.

Соревнования по лыжным гонкам проводились еще на одном олимпийском объекте - стадионе «Лаура», на высоте 1500 м над уровнем моря. Спортсмены преодолевали дистанции в 10 км (мужчины) и 5 км (женщины) с перепадом высот 64 м. Особенно зрелищной и эмоциональной была смешанная эстафета, позволившая командам продемонстрировать тактическое взаимодействие. В командном зачете лучшими в этой дисциплине стали представители «Самаранефтегаза».

Также на стадионе «Лаура» проводились соревнования в биатлоне. Спортсмены преодолевали дистанцию в 3,75 км с двумя огневыми рубежами. Особенностью турнира оказалось использование участниками собственных винтовок (модели «Алекс С1» и «Пионер»). Также впервые на играх «Роснефти» биатлонисты вели стрельбу не только из положения лежа, но и стоя. Победу в командном зачете завоевали спортсмены «Юганснефтегаза».