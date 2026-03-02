Во Франции задержаны активисты Greenpeace, пытавшиеся блокировать судно из РФ — AFP
16:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двенадцать активистов международной экологической организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) были задержаны на севере Франции после попытки заблокировать в порту Дюнкерка прибывшее из России грузовое судно. Об этом сообщило агентство AFP.
Одни активисты приковали себя к металлической конструкции портового шлюза в 04:10 по местному времени (06:10 мск), другие плавали на каяках, чтобы помешать разгрузке судна «Михаил Дудин», прибывшего из России. По утверждению организации, оно якобы привезло груз урана для французской атомной промышленности. Участники акции развернули плакаты с лозунгами против французской энергетической компании EDF и торговли с РФ.
В 09:10 по местному времени (11:10 мск) полиция разогнала активистов, задержав 12 из них. Четверо задержанных (трое немцев и голландец) были помещены под стражу за «препятствование свободе труда и вторжение в запретную зону».
По информации AFP, в 2025 году Франция импортировала по меньшей мере 112 тонн обогащенного урана и его производных, что соответствует уровню 2024 года. Агентство ссылается на данные Greenpeace, согласно которым республика в ноябре 2025 года направила в Россию отработанное урановое топливо, предназначенное для переработки и повторного использования.
