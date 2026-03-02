0
0
166
НОВОСТИ

Во Франции задержаны активисты Greenpeace, пытавшиеся блокировать судно из РФ — AFP

16:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать активистов международной экологической организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) были задержаны на севере Франции после попытки заблокировать в порту Дюнкерка прибывшее из России грузовое судно. Об этом сообщило агентство AFP.

Одни активисты приковали себя к металлической конструкции портового шлюза в 04:10 по местному времени (06:10 мск), другие плавали на каяках, чтобы помешать разгрузке судна «Михаил Дудин», прибывшего из России. По утверждению организации, оно якобы привезло груз урана для французской атомной промышленности. Участники акции развернули плакаты с лозунгами против французской энергетической компании EDF и торговли с РФ.

В 09:10 по местному времени (11:10 мск) полиция разогнала активистов, задержав 12 из них. Четверо задержанных (трое немцев и голландец) были помещены под стражу за «препятствование свободе труда и вторжение в запретную зону».

По информации AFP, в 2025 году Франция импортировала по меньшей мере 112 тонн обогащенного урана и его производных, что соответствует уровню 2024 года. Агентство ссылается на данные Greenpeace, согласно которым республика в ноябре 2025 года направила в Россию отработанное урановое топливо, предназначенное для переработки и повторного использования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 02.03.2026
Триумфаторов XIV Зимних спортивных игр «Роснефти» определили на олимпийских стадионах Сочи
0
40
17:00 02.03.2026
Куба станет следующей целью США после Ирана, «ее дни сочтены» — сенатор Грэм
0
41
16:32 02.03.2026
Иран после нападения США и Израиля в состоянии «полномасштабной войны» — Арагчи
0
129
16:24 02.03.2026
Сбер и Arive Makeup превратили банковскую карту в бьюти-аксессуар
0
127
16:22 02.03.2026
Сбер помогает правительству РФ с искусственным интеллектом
0
133
16:12 02.03.2026
Комплекс зданий посольства США в Кувейте подвергся атаке БПЛА — NYT
0
155
15:32 02.03.2026
Иран сбил 3 истребителя ВВС США — армия
0
231
15:12 02.03.2026
У Венгрии есть данные со спутников, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе — Сийярто
0
237
15:00 02.03.2026
ВС РФ взяли под контроль Резниковку и Дробышево в ДНР, Круглое в Харьковской области
0
248
14:32 02.03.2026
Хаменеи не был целью США — Рубио конгрессмену Тёрнеру
0
310

Возврат к списку