Хаменеи не был целью США — Рубио конгрессмену Тёрнеру
14:32 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные Соединенных Штатов не стремились ликвидировать руководство Ирана, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Целью не была смена власти в республике, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в разговоре с членом Конгресса Майком Тёрнером.
«Он сказал предельно ясно: „Мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству“, — сказал конгрессмен в интервью телеканалу CBS News. По словам Тёрнера, „крайне важно“ понимать, что США „не стремились к смене режима“. США наносят удары по иранским военным целям, заверил он.
