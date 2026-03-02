0
0
169
НОВОСТИ

Хаменеи не был целью США — Рубио конгрессмену Тёрнеру

14:32 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Соединенных Штатов не стремились ликвидировать руководство Ирана, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Целью не была смена власти в республике, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в разговоре с членом Конгресса Майком Тёрнером.

«Он сказал предельно ясно: „Мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству“, — сказал конгрессмен в интервью телеканалу CBS News. По словам Тёрнера, „крайне важно“ понимать, что США „не стремились к смене режима“. США наносят удары по иранским военным целям, заверил он.

