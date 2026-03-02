РФ делает выводы из того, как завершились переговоры США с Ираном — Песков
13:32 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия анализирует развитие событий по итогам американо-иранских переговоров и делает соответствующие выводы. Тем не менее Москва продолжает переговорный процесс в том разрезе, который в ее интересах, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие, — указал представитель Кремля. — Но продолжаем работу, которая в наших интересах».
Вашингтон и Тегеран вели продолжительные переговоры по ядерному досье на той же площадке в Женеве, где идут консультации по украинскому урегулированию. Было даже объявлено о прогрессе в этом дипломатическом процессе, однако сразу после этого США и Израиль инициировали военную агрессию против Ирана.
В результате ударов этих стран погиб лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран инициировал ответные удары по связанным с США военным целям во всем регионе Персидского залива.
