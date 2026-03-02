Иран ударил по офису Нетаньяху, судьба премьера неизвестна — КСИР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран нанес удар ракетами по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и расположению командующего ВВС Израиля Томера Бара сегодня утром. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Офис премьер-министра преступного сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами исламской республики», — приводит текст заявления агентство Tasnim.

«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — добавили в КСИР.