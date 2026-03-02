Иран ударил по офису Нетаньяху, судьба премьера неизвестна — КСИР
14:12 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран нанес удар ракетами по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и расположению командующего ВВС Израиля Томера Бара сегодня утром. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Офис премьер-министра преступного сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами исламской республики», — приводит текст заявления агентство Tasnim.
«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — добавили в КСИР.
НОВОСТИ
- 15:32 02.03.2026
- Иран сбил 3 истребителя ВВС США — армия
- 15:12 02.03.2026
- У Венгрии есть данные со спутников, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе — Сийярто
- 15:00 02.03.2026
- ВС РФ взяли под контроль Резниковку и Дробышево в ДНР, Круглое в Харьковской области
- 14:32 02.03.2026
- Хаменеи не был целью США — Рубио конгрессмену Тёрнеру
- 14:00 02.03.2026
- РФ ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе, заявил Песков
- 13:32 02.03.2026
- РФ делает выводы из того, как завершились переговоры США с Ираном — Песков
- 13:12 02.03.2026
- Глава МИД Франции подтвердил удар по базе ВМС Франции в ОАЭ
- 13:00 02.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 260 солдат
- 12:32 02.03.2026
- Свыше 100 танкеров и сухогрузов находятся в Красном море и Персидском заливе
- 12:20 02.03.2026
- Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать