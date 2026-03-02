0
ВС РФ взяли под контроль Резниковку и Дробышево в ДНР, Круглое в Харьковской области

15:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Дробышево и Резниковка в Донецкой Народной Республике, установили контроль над Круглым в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области. Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево Донецкой Народной Республики. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Резниковка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

