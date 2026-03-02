0
0
0
НОВОСТИ

РФ ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе, заявил Песков

14:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва по-прежнему высоко ценит посреднические усилия Вашингтона в мирных переговорах по Украине, но доверяет только себе и отстаивает собственные интересы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе и именно мы отстаиваем наши собственные интересы», — сказал представитель Кремля, комментируя посредничество Вашингтона в украинском урегулировании на фоне ударов США по Ирану.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 02.03.2026
РФ делает выводы из того, как завершились переговоры США с Ираном — Песков
0
110
13:12 02.03.2026
Глава МИД Франции подтвердил удар по базе ВМС Франции в ОАЭ
0
135
13:00 02.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 260 солдат
0
154
12:32 02.03.2026
Свыше 100 танкеров и сухогрузов находятся в Красном море и Персидском заливе
0
231
12:20 02.03.2026
Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить
0
239
12:05 02.03.2026
Цена газа на бирже в Европе подскочила на 20% на фоне военной операции США в Иране
0
248
12:00 02.03.2026
В регионах РФ задержаны подростки, причастные к деятельности мошеннических SIM-боксов
0
258
11:32 02.03.2026
Несколько военных самолетов США потерпели крушение в Кувейте
0
322
11:20 02.03.2026
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии приостановил работу после удара БПЛА — журналист
0
290
11:05 02.03.2026
Свыше 30 человек погибли и 149 ранены в ходе израильских ударов по Ливану — Минздрав
0
280

Возврат к списку