РФ ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе, заявил Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва по-прежнему высоко ценит посреднические усилия Вашингтона в мирных переговорах по Украине, но доверяет только себе и отстаивает собственные интересы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе и именно мы отстаиваем наши собственные интересы», — сказал представитель Кремля, комментируя посредничество Вашингтона в украинском урегулировании на фоне ударов США по Ирану.