РФ ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе, заявил Песков
14:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва по-прежнему высоко ценит посреднические усилия Вашингтона в мирных переговорах по Украине, но доверяет только себе и отстаивает собственные интересы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе и именно мы отстаиваем наши собственные интересы», — сказал представитель Кремля, комментируя посредничество Вашингтона в украинском урегулировании на фоне ударов США по Ирану.
НОВОСТИ
- 13:32 02.03.2026
- РФ делает выводы из того, как завершились переговоры США с Ираном — Песков
- 13:12 02.03.2026
- Глава МИД Франции подтвердил удар по базе ВМС Франции в ОАЭ
- 13:00 02.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 260 солдат
- 12:32 02.03.2026
- Свыше 100 танкеров и сухогрузов находятся в Красном море и Персидском заливе
- 12:20 02.03.2026
- Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить
- 12:05 02.03.2026
- Цена газа на бирже в Европе подскочила на 20% на фоне военной операции США в Иране
- 12:00 02.03.2026
- В регионах РФ задержаны подростки, причастные к деятельности мошеннических SIM-боксов
- 11:32 02.03.2026
- Несколько военных самолетов США потерпели крушение в Кувейте
- 11:20 02.03.2026
- НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии приостановил работу после удара БПЛА — журналист
- 11:05 02.03.2026
- Свыше 30 человек погибли и 149 ранены в ходе израильских ударов по Ливану — Минздрав
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать