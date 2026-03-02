0
НОВОСТИ

Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить

12:20 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранские власти якобы дважды пытались его устранить. Об этом написал в соцсети X репортер телеканала ABC News Джонатан Карл, взявший у президента интервью.

«В другом телефонном разговоре сегодня вечером президент Трамп сказал мне следующее о смерти аятоллы Хаменеи: „Я добрался до него раньше, чем он до меня. Они пытались дважды [меня устранить]. Но я добрался до него первым“. Это отсылка к тому, что, по версии американской разведки, было заговором с целью убить Трампа в 2024 году», — приводит Карл слова главы государства.

