НОВОСТИ

В Новороссийске при атаке ВСУ ранены 5 человек, повреждены 17 домов

11:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек, по уточненным данным, получили ранения в ходе атаки вооруженных сил Украины на Новороссийск, повреждены 17 домов, 8 из которых многоквартирные, и детский сад, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

″По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления″, — говорится в сообщении.

