НОВОСТИ

Стоимость золота превысила $5 300 за тройскую унцию

10:20 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $5 300 за тройскую унцию впервые с 30 января, следует из данных торговой площадки.

По данным на 02:09 мск цена на драгметалл составляла $5 377 за тройскую унцию (+1,52%).

К 02:21 мск стоимость золота замедлила рост и находилась на уровне $5 360,1 (+1,2%).

