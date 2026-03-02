0
НОВОСТИ

Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть — президент США

09:05 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные иранских вооруженных сил и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии), а также полицейские должны сложить оружие, иначе их ждет гибель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я вновь призываю КСИР, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полную неприкосновенность, в противном случае их ждет неминуемая смерть», — заявил Трамп в обращении, размещенном в социальной сети Truth Social.

