Цена нефти Brent замедлилась до 5,82% после роста на более чем 13% на открытии торгов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE замедлила рост до $77,11 за баррель после превышения $82 на открытии торговой сессии на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 02:00 мск майский фьючерс на нефть превышал $82 за баррель впервые с 16 января 2025 года и торговался на уровне $82,37 (+13,04%).

Позже цены замедлили рост, и к 02:50 мск нефть торговалась на уровне $78,88 (+8,25%).

По состоянию на 07:06 мск, стоимость Brent замедлила рост до $77,11 за баррель (+5,82%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $70,73 за баррель (+5,54%).

Торговая неделя на лондонской бирже ICE Futures, считающейся наиболее показательной для Brent, завершилась 27 февраля на стоимости майских фьючерсов на уровне $72,87 за баррель.

Согласно анализу консалтинговой компании Rystad Energy, отсутствие деэскалации конфликта в Иране и фактическая остановка движения танкеров через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, может привести к росту цен на 20% уже в начале недели. Цены на СПГ, по оценке опрошенных Financial Times экспертов, могут возрасти на 25%.