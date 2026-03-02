Над регионами России за ночь сбили 172 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 1 марта до 07:00 мск 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 67 БПЛА — над акваторией Черного моря, 66 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, 8 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.