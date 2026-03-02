Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану — Стармер

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания одобрила просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

«Единственный способ остановить угрозу — это уничтожить ракеты в месте их запуска на складах или пусковые установки, которые используются для запуска ракет. Соединенные Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону», — сказал он.

Стармер уточнил, что сама Великобритания не присоединится к американским ударам.