Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану — Стармер
09:20 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания одобрила просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
«Единственный способ остановить угрозу — это уничтожить ракеты в месте их запуска на складах или пусковые установки, которые используются для запуска ракет. Соединенные Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону», — сказал он.
Стармер уточнил, что сама Великобритания не присоединится к американским ударам.
НОВОСТИ
- 09:05 02.03.2026
- Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть — президент США
- 09:00 02.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 172 украинских БПЛА
- 20:45 01.03.2026
- США снова применили стелс-бомбардировщики B-2 Spirit при атаке на Иран
- 19:41 01.03.2026
- Трамп утверждает, что новое руководство Ирана "хочет говорить"
- 18:35 01.03.2026
- МИД Ирана: Мы не намерены закрывать Ормузский пролив в настоящее время
- 18:06 01.03.2026
- Крупнейшие логистические компании приостановили движение своих судов в районе Ормузского пролива
- 17:35 01.03.2026
- Глава МИД Израиля: "Мы намерены вместе с США продолжать наносить удары по иранскому режиму"
- 17:15 01.03.2026
- Иран заявил об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln
- 15:50 01.03.2026
- Глава МИД Италии не знал, что министр обороны страны оказался в Дубае и не знает, когда тот вернется
- 15:03 01.03.2026
- Президент России выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Сейеда Али Хаменеи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать