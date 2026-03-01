0
0
0
НОВОСТИ

США снова применили стелс-бомбардировщики B-2 Spirit при атаке на Иран

20:45 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit нанесли удары по военным объектам Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

Ранее о применении данной модели бомбардировщиков для ударов по исламской республике сообщал телеканал Fox News. «Прошлой ночью стелс-бомбардировщики B-2, вооруженные 2000-фунтовыми бомбами ударили по укрепленным объектам Ирана баллистическими ракетами», — говорится в сообщении СЕНТКОМ в социальной сети X.

США уже применяли бомбардировщики B-2 против Ирана — летом прошлого года эти самолеты наносили удары по иранским ядерным объектам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:41 01.03.2026
Трамп утверждает, что новое руководство Ирана "хочет говорить"
0
212
18:35 01.03.2026
МИД Ирана: Мы не намерены закрывать Ормузский пролив в настоящее время
0
309
18:06 01.03.2026
Крупнейшие логистические компании приостановили движение своих судов в районе Ормузского пролива
0
324
17:35 01.03.2026
Глава МИД Израиля: "Мы намерены вместе с США продолжать наносить удары по иранскому режиму"
0
339
17:15 01.03.2026
Иран заявил об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln
0
457
15:50 01.03.2026
Глава МИД Италии не знал, что министр обороны страны оказался в Дубае и не знает, когда тот вернется
0
457
15:03 01.03.2026
Президент России выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Сейеда Али Хаменеи
0
476
14:53 01.03.2026
Более сотни танкеров встали на якорь в открытом море, не решаясь на проход Ормузского пролива - СМИ
0
523
12:45 01.03.2026
Президент Ирана: Убийство Хаменеи является открытым объявлением войны мусульманам по всему миру
0
721
11:50 01.03.2026
Из-за перекрытия Ормузского пролива газовый рынок может ждать крупное потрясение - Bloomberg
0
711

Возврат к списку