США снова применили стелс-бомбардировщики B-2 Spirit при атаке на Иран
20:45 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit нанесли удары по военным объектам Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.
Ранее о применении данной модели бомбардировщиков для ударов по исламской республике сообщал телеканал Fox News. «Прошлой ночью стелс-бомбардировщики B-2, вооруженные 2000-фунтовыми бомбами ударили по укрепленным объектам Ирана баллистическими ракетами», — говорится в сообщении СЕНТКОМ в социальной сети X.
США уже применяли бомбардировщики B-2 против Ирана — летом прошлого года эти самолеты наносили удары по иранским ядерным объектам.
НОВОСТИ
- 19:41 01.03.2026
- Трамп утверждает, что новое руководство Ирана "хочет говорить"
- 18:35 01.03.2026
- МИД Ирана: Мы не намерены закрывать Ормузский пролив в настоящее время
- 18:06 01.03.2026
- Крупнейшие логистические компании приостановили движение своих судов в районе Ормузского пролива
- 17:35 01.03.2026
- Глава МИД Израиля: "Мы намерены вместе с США продолжать наносить удары по иранскому режиму"
- 17:15 01.03.2026
- Иран заявил об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln
- 15:50 01.03.2026
- Глава МИД Италии не знал, что министр обороны страны оказался в Дубае и не знает, когда тот вернется
- 15:03 01.03.2026
- Президент России выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Сейеда Али Хаменеи
- 14:53 01.03.2026
- Более сотни танкеров встали на якорь в открытом море, не решаясь на проход Ормузского пролива - СМИ
- 12:45 01.03.2026
- Президент Ирана: Убийство Хаменеи является открытым объявлением войны мусульманам по всему миру
- 11:50 01.03.2026
- Из-за перекрытия Ормузского пролива газовый рынок может ждать крупное потрясение - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать