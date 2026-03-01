США снова применили стелс-бомбардировщики B-2 Spirit при атаке на Иран

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit нанесли удары по военным объектам Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

Ранее о применении данной модели бомбардировщиков для ударов по исламской республике сообщал телеканал Fox News. «Прошлой ночью стелс-бомбардировщики B-2, вооруженные 2000-фунтовыми бомбами ударили по укрепленным объектам Ирана баллистическими ракетами», — говорится в сообщении СЕНТКОМ в социальной сети X.

США уже применяли бомбардировщики B-2 против Ирана — летом прошлого года эти самолеты наносили удары по иранским ядерным объектам.