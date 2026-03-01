Президент России выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Сейеда Али Хаменеи
15:03 01.03.2026 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи.
"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что в России "аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства".
"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - добавил президент РФ.
