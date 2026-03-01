Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке от 6 до 8 тыс российских туристов не могут попасть на стыковочные рейсы - АТОР
11:00 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 6-8 тыс. россиян с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. Такую оценку привел вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в текущий момент порядка 6-8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию», — приводит слова вице-президента телеграм-канал организации.
