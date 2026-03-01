0
0
167
НОВОСТИ

Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке от 6 до 8 тыс российских туристов не могут попасть на стыковочные рейсы - АТОР

11:00 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 6-8 тыс. россиян с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. Такую оценку привел вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в текущий момент порядка 6-8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию», — приводит слова вице-президента телеграм-канал организации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:50 01.03.2026
Из-за перекрытия Ормузского пролива мировой газовый рынок ждет масштабное потрясение - Bloomberg
0
38
11:15 01.03.2026
На резиденцию Хаменеи США и Израиль сбросили порядка 30 бомб - WSJ
0
147
10:50 01.03.2026
Американское консульство в пакистанском Карачи подверглось нападению протестующих против атаки США на Иран
0
174
10:15 01.03.2026
Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
0
271
09:31 01.03.2026
Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
0
303
09:25 01.03.2026
Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
0
285
09:17 01.03.2026
Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана
0
322
09:15 01.03.2026
США будут наносить удары по Ирану еще несколько дней - Трамп
0
308
09:00 01.03.2026
У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ
0
271
21:00 28.02.2026
Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД
0
998

Возврат к списку