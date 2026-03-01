Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
10:15 01.03.2026 Источник: Интерфакс
Министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде и начальник генштаба иранской армии генерал Абдол Мусави погибли в результате американо-израильского авиаудара, сообщило в воскресенье государственное телевидение страны.
Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча совета обороны Ирана. О времени удара и конкретном месте, по которому он был нанесен, не сообщается.
