0
0
0
НОВОСТИ

Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана

10:15 01.03.2026 Источник: Интерфакс

Министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде и начальник генштаба иранской армии генерал Абдол Мусави погибли в результате американо-израильского авиаудара, сообщило в воскресенье государственное телевидение страны.

Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча совета обороны Ирана. О времени удара и конкретном месте, по которому он был нанесен, не сообщается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:31 01.03.2026
Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
0
176
09:25 01.03.2026
Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
0
174
09:17 01.03.2026
Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана
0
204
09:15 01.03.2026
США будут наносить удары по Ирану еще несколько дней - Трамп
0
201
09:00 01.03.2026
У Трампа «есть ощущение», что данные о смерти аятоллы Али Хаменеи «правильные» - СМИ
0
181
21:00 28.02.2026
Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД
0
946
20:30 28.02.2026
КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран — генерал
0
988
20:00 28.02.2026
ВС РФ освободили Горькое и Нескучное в зоне СВО
0
882
19:30 28.02.2026
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении ударов по Израилю
0
889
19:00 28.02.2026
Лидеры ФРГ, Франции и Британии заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану
0
878

Возврат к списку