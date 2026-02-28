Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран рассматривает совместные удары США и Израиля по своей территории как объявление войны. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Агрессия США и Израиля против нас — это объявление войны, а не ограниченная акция», — сказал он катарскому телеканалу Al Jazeera. Багаи добавил, что Тегеран не начинал этот конфликт, а «враг навязал его» Ирану.