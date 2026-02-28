Иран считает удары США и Израиля объявлением войны — представитель МИД
21:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран рассматривает совместные удары США и Израиля по своей территории как объявление войны. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Агрессия США и Израиля против нас — это объявление войны, а не ограниченная акция», — сказал он катарскому телеканалу Al Jazeera. Багаи добавил, что Тегеран не начинал этот конфликт, а «враг навязал его» Ирану.
НОВОСТИ
- 20:30 28.02.2026
- КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран — генерал
- 20:00 28.02.2026
- ВС РФ освободили Горькое и Нескучное в зоне СВО
- 19:30 28.02.2026
- Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении ударов по Израилю
- 19:00 28.02.2026
- Лидеры ФРГ, Франции и Британии заверили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану
- 18:30 28.02.2026
- 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам — КСИР
- 18:00 28.02.2026
- Китай требует немедленно прекратить военную операцию против Ирана — МИД
- 17:00 28.02.2026
- Базы США в шести странах Ближнего Востока подверглись ударам Ирана — Tasnim
- 16:00 28.02.2026
- Объем электрогенерации на Украине в 3 раза меньше, чем в период до 2014 г. — Азаров
- 15:00 28.02.2026
- Центр облуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу
- 14:00 28.02.2026
- Переговоры США с Ираном были «операцией прикрытия», считает Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать