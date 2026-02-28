0
НОВОСТИ

Центр облуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу

15:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр обслуживания Пятого флота в США, находящийся в Бахрейне, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает бахрейнское новостное агентство BNA.

Отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

