Центр облуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр обслуживания Пятого флота в США, находящийся в Бахрейне, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает бахрейнское новостное агентство BNA.

Отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена позже.