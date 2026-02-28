Российские авиакомпании временно не будут летать в Иран и Израиль
12:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские авиакомпании на фоне ударов по Тегерану и закрытию воздушного пространства временно не будут летать в Израиль и Иран. Об этом сообщили журналистам в Минтрансе РФ.
«Рейсы российских авиакомпаний в Израиль и Иран временно выполняться не будут», — сказали в министерстве.
Ранее Иран и Израиль объявили о закрытии неба на фоне израильских ударов по Тегерану.
