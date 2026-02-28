Трамп заявил о начале масштабных боевых действий против Ирана
11:10 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали в субботу «масштабные боевые действия» в Иране.
«Наша цель — защитить американский народ, уничтожив непосредственные угрозы от иранского режима», — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Truth Social.
Американский лидер пообещал сравнять с землей ракетную промышленность Ирана, уничтожить его военно-морские силы.
