Трамп заявил о начале масштабных боевых действий против Ирана

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали в субботу «масштабные боевые действия» в Иране.

«Наша цель — защитить американский народ, уничтожив непосредственные угрозы от иранского режима», — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Truth Social.

Американский лидер пообещал сравнять с землей ракетную промышленность Ирана, уничтожить его военно-морские силы.