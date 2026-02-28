У Запада не хватает ПВО для Украины — Politico
09:30 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) не может удовлетворить потребности Украины в ЗРК Patriot и NASAMS. Об этом сообщило европейское издание Politico.
По его информации, программа, создававшаяся для «обхода политической нерешительности» США в отношении финансирования Украины, не справляется с поставками. Среди причин — долгий процесс закупок, задержки в изготовлении и недостаточные объемы производства ПВО.
Программа PURL была создана НАТО летом 2025 года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Украине. Согласно этой программе, Киев формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Украине бесплатно.
