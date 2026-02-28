0
0
99
НОВОСТИ

ВВС США участвуют в ударах по Ирану — Al Jazeera

11:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы США принимают непосредственное участие в нанесении ударов по территории Ирана. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил американский чиновник.

«ВВС США участвуют в ударах по Ирану», — сказал собеседник телеканала. По его словам, целью операции является «демонтаж иранского аппарата безопасности». Собеседник телеканала также добавил, что Вашингтон ожидает, что воздушные удары будут «широкомасштабными».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 28.02.2026
Самолеты Израиля и США атаковали президентский комплекс в Тегеране и аэропорт — Mehr
0
55
11:10 28.02.2026
Трамп заявил о начале масштабных боевых действий против Ирана
0
117
10:30 28.02.2026
Взрывы слышны в пяти иранских городах
0
185
10:10 28.02.2026
Израиль нанес превентивный удар по Ирану — израильский МИД
0
226
10:00 28.02.2026
Ким Чен Ын подарил партийцам и военным «классное оружие» — ЦТАК
0
234
09:30 28.02.2026
У Запада не хватает ПВО для Украины — Politico
0
260
09:00 28.02.2026
Все бюджетные места при обучении в ординатуре в России станут целевыми с 1 марта
0
309
08:50 28.02.2026
В результате авиакатастрофы в Боливии погибли 15 человек
0
303
08:40 28.02.2026
Президент США заявил, что уважает Россию и Китай
0
316
08:30 28.02.2026
Над регионами России и Черным морем за ночь сбиты 97 украинских БПЛА
0
313

Возврат к списку