ВВС США участвуют в ударах по Ирану — Al Jazeera

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы США принимают непосредственное участие в нанесении ударов по территории Ирана. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил американский чиновник.

«ВВС США участвуют в ударах по Ирану», — сказал собеседник телеканала. По его словам, целью операции является «демонтаж иранского аппарата безопасности». Собеседник телеканала также добавил, что Вашингтон ожидает, что воздушные удары будут «широкомасштабными».