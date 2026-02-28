Переговоры США с Ираном были «операцией прикрытия», считает Медведев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в очередной раз показали свое истинное лицо, начав атаку на Иран, переговоры с которым оказались лишь операцией прикрытия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться», — написал он в своем канале в Мах.