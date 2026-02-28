КСИР подтвердил начало масштабной ответной операции против Израиля

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) запустил ракеты и беспилотники по Израилю.

«В ответ на агрессию враждебного и преступного врага против Исламской Республики Иран началась первая волна масштабных атак ракетами и беспилотниками Исламской Республики Иран по оккупированным территориям», — приводит заявление КСИР иранская гостелерадиокомпания.