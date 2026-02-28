0
НОВОСТИ

Израиль нанес превентивный удар по Ирану — израильский МИД

10:10 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

«Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы Израилю. Министр обороны Кац подписал специальный указ, согласно которому на всей территории Государства Израиль вводится режим чрезвычайного положения», — говорится в заявлении.

