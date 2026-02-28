Президент США заявил, что уважает Россию и Китай

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает Россию и Китай.

«Америка вернулась. Наша экономика снова процветает, наша страна вновь сильна, нас снова уважают. Китай уважает нас, Россия уважает нас. Они все уважают нас, и они уважают вашего президента. А я уважаю их», — сказал хозяин Белого дома в пятницу во время выступления перед своими сторонниками в Корпус-Кристи (штат Техас).