Взрывы слышны в пяти иранских городах

10:30 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Тегерана, Исфахана, Кума, Кереджа и Керманшаха сообщают о взрывах, передает агентство Fars.

Как сообщила ранее пресс-служба израильского МИД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, на всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в настоящее время находится в безопасном месте за пределами столицы Тегерана. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника.

Ранее пресс-служба израильского МИД объявила, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Агентство Tasnin сообщило, что в иранской столице произошла серия взрывов. В свою очередь агентство Nour News со ссылкой на очевидцев проинформировало о двух взрывах в результате попадания ракеты.

11:30 28.02.2026
Самолеты Израиля и США атаковали президентский комплекс в Тегеране и аэропорт — Mehr
11:10 28.02.2026
Трамп заявил о начале масштабных боевых действий против Ирана
11:00 28.02.2026
ВВС США участвуют в ударах по Ирану — Al Jazeera
10:10 28.02.2026
Израиль нанес превентивный удар по Ирану — израильский МИД
10:00 28.02.2026
Ким Чен Ын подарил партийцам и военным «классное оружие» — ЦТАК
09:30 28.02.2026
У Запада не хватает ПВО для Украины — Politico
09:00 28.02.2026
Все бюджетные места при обучении в ординатуре в России станут целевыми с 1 марта
08:50 28.02.2026
В результате авиакатастрофы в Боливии погибли 15 человек
08:40 28.02.2026
Президент США заявил, что уважает Россию и Китай
08:30 28.02.2026
Над регионами России и Черным морем за ночь сбиты 97 украинских БПЛА
