Взрывы слышны в пяти иранских городах
10:30 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Тегерана, Исфахана, Кума, Кереджа и Керманшаха сообщают о взрывах, передает агентство Fars.
Как сообщила ранее пресс-служба израильского МИД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, на всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в настоящее время находится в безопасном месте за пределами столицы Тегерана. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника.
Ранее пресс-служба израильского МИД объявила, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Агентство Tasnin сообщило, что в иранской столице произошла серия взрывов. В свою очередь агентство Nour News со ссылкой на очевидцев проинформировало о двух взрывах в результате попадания ракеты.
