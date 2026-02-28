Взрывы слышны в пяти иранских городах

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Тегерана, Исфахана, Кума, Кереджа и Керманшаха сообщают о взрывах, передает агентство Fars.

Как сообщила ранее пресс-служба израильского МИД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, на всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в настоящее время находится в безопасном месте за пределами столицы Тегерана. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника.

Ранее пресс-служба израильского МИД объявила, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Агентство Tasnin сообщило, что в иранской столице произошла серия взрывов. В свою очередь агентство Nour News со ссылкой на очевидцев проинформировало о двух взрывах в результате попадания ракеты.