0
0
183
НОВОСТИ

Все бюджетные места при обучении в ординатуре в России станут целевыми с 1 марта

09:00 28.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все бюджетные места в ординатуре в РФ будут целевыми, соответствующие изменения вступят в силу 1 марта.

С 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до 3 лет с наставником в медорганизациях системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

При нарушении условий целевого договора выпускнику-медику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения и уплатить штраф в двукратном размере компенсации. Новые правила коснутся только тех, кто поступит в ординатуру с 2026 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 28.02.2026
Ким Чен Ын подарил партийцам и военным «классное оружие» — ЦТАК
0
54
09:30 28.02.2026
У Запада не хватает ПВО для Украины — Politico
0
131
08:50 28.02.2026
В результате авиакатастрофы в Боливии погибли 15 человек
0
191
08:40 28.02.2026
Президент США заявил, что уважает Россию и Китай
0
211
08:30 28.02.2026
Над регионами России и Черным морем за ночь сбиты 97 украинских БПЛА
0
221
22:20 27.02.2026
Трамп хочет отменить санкции против РФ в случае сделки по Украине
0
887
21:50 27.02.2026
На фоне возможных выборов Зеленский перешел к агрессивной риторике и хамству - Сальдо
0
855
20:40 27.02.2026
Программу лояльности «Семейная команда» теперь действует на заправках «Башнефти»
0
737
20:10 27.02.2026
Европа больше не является приоритетом для США - президент Финляндии
0
922
19:25 27.02.2026
Высадку на Луну в рамках миссии Artemis 3 отменили
0
968

Возврат к списку