0
0
0
НОВОСТИ

На фоне возможных выборов Зеленский перешел к агрессивной риторике и хамству - Сальдо

21:50 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как ранее сообщило украинское издание «Инсайдер», президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения.

«Как себя ведет нынешний глава киевского режима? Он, в отличие от того, что говорят его переговорщики, занимает более агрессивную позицию и делает совершенно не соответствующие статусу президента, которым он себя считает, высказывания, действия. Он попросту хамит, выдумывает различного рода небылицы. Явно он начинает готовить платформу для повышения своего рейтинга, потому что его поведение нацелено на предвыборную риторику», — сказал Сальдо в интервью телеканалу Al Jazeera.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 27.02.2026
Программу лояльности «Семейная команда» теперь действует на заправках «Башнефти»
0
159
20:10 27.02.2026
Европа больше не является приоритетом для США - президент Финляндии
0
239
19:25 27.02.2026
Высадку на Луну в рамках миссии Artemis 3 отменили
0
304
17:58 27.02.2026
В Иркутске запустили единую телемедицинскую сеть для врачей
0
336
17:55 27.02.2026
ГигаЧат приобрел новые компетенции в вопросах детского здоровья
0
320
17:40 27.02.2026
Премьер Швеции утверждает, что БПЛА близ авианосца «Шарль де Голль» был российским
0
390
17:12 27.02.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель
0
351
17:00 27.02.2026
Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
0
424
16:32 27.02.2026
Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами
0
464
16:12 27.02.2026
России хватит запасов нефти минимум на 62 года — Новак
0
435

Возврат к списку