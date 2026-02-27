На фоне возможных выборов Зеленский перешел к агрессивной риторике и хамству - Сальдо

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.



Как ранее сообщило украинское издание «Инсайдер», президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения.



«Как себя ведет нынешний глава киевского режима? Он, в отличие от того, что говорят его переговорщики, занимает более агрессивную позицию и делает совершенно не соответствующие статусу президента, которым он себя считает, высказывания, действия. Он попросту хамит, выдумывает различного рода небылицы. Явно он начинает готовить платформу для повышения своего рейтинга, потому что его поведение нацелено на предвыборную риторику», — сказал Сальдо в интервью телеканалу Al Jazeera.





