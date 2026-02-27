0
НОВОСТИ

Премьер Швеции утверждает, что БПЛА близ авианосца «Шарль де Голль» был российским

17:40 27.02.2026

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон еще до окончания технического расследования уверен, что обнаруженный у южного побережья страны возле французского авианосца «Шарль де Голль» БПЛА принадлежит РФ. Об этом он заявил журналистам во время посещения атомохода.

«Это серьезно, все указывает на то, что это нарушение шведского воздушного пространства Россией с помощью беспилотника», — цитирует премьера телеканал TV4.

В настоящее время проводится технический анализ инцидента, поэтому премьер-министр воздержался от дальнейших комментариев. «Самое важное, что мы можем сделать, это продемонстрировать нашу способность обнаруживать и сбивать подобные объекты», — отметил он, добавив, что инцидент не был неожиданным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает абсурдными формулировки о российском происхождении этого дрона. Шведские и французские СМИ сообщили в четверг, что шведские военные нейтрализовали с помощью системы радиоэлектронного подавления некий беспилотник, летевший в сторону французского авианосца «Шарль де Голль» у берегов Швеции, рядом с городом Мальмё.

