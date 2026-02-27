В Иркутске запустили единую телемедицинскую сеть для врачей

17:58

Медицинские технологии и решения Сбера открыли врачам районных учреждений возможность дистанционно проводить как плановые, так и экстренные консультации с коллегами из областных центров. В онлайн режиме можно демонстрировать медицинские изображения и получать поддержку при проведении сложных операций, находясь за сотни километров от операционной. Если случай сложный, формируется консилиум, к которому присоединяются специалисты центра мониторинга. Вместе они находят лучшее решение для помощи пациенту.

Первый проект уже реализован на базе Иркутской областной детской клинической больницы, где открыли Центр мониторинга детского здоровья. В рамках запуска врачи провели первую консультацию с Усть-Илимской районной больницей. Врач на месте выполнял УЗИ, а иркутские специалисты наблюдали за процессом и обсуждали тактику лечения.

По всей области: от Слюдянки на юге до Киренска на севере, от Бодайбо на востоке до Нижнеудинска на западе 16 самых отдаленных районных больниц оснащены аппаратно-программными комплексами для телемедицинских консультаций, которые разработаны компанией СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера). Решение позволяют передавать в центр мониторинга результаты УЗИ, рентгена, КТ и МРТ.

К работе подключились ведущие специалисты Иркутской областной детской клинической больницы. Это хирурги, неврологи, педиатры и другие врачи узких специальностей. Планируется, что ежегодно они будут проводить не менее двух тысяч дистанционных консультаций.

«Проект в Иркутской области выводит технологии телемедицины на новый уровень, – сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Мы впервые реализовали модель полного цикла, связав самые отдаленные районные больницы региона по всей области с высокотехнологичным Центром мониторинга детского здоровья. Мы разрабатываем медицинские технологии и инструменты вместе с медицинским сообществом, отвечая на актуальные запросы. Наши решения позволяют сделать работу врачей эффективнее и комфортнее, чтобы каждый пациент получал быструю и качественную медицинскую помощь именно тогда, когда она необходима. Уверен, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны».

«Открытие Центра мониторинга детского здоровья – это важнейший шаг в развитии доступной и качественной медицинской помощи детям нашего региона, – отметил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. – Иркутская область огромна, и для семей, живущих в отдалённых территориях, возможность получить консультацию ведущих специалистов областной детской больницы, не выезжая за пределы своего района, – это настоящее изменение реальности. Благодаря взаимодействию со «Сбером» и профессионализму команды ИГОДКБ под руководством Юрия Андреевича Козлова мы сегодня выводим телемедицину на принципиально новый уровень. 16 территорий уже подключены к системе, и это только начало. Мы будем тиражировать этот опыт, потому что здоровье детей – наш безусловный приоритет».

«Благодаря поддержке Сбера и лично Германа Оскаровича Грефа теперь дети из самых отдалённых территорий Иркутской области смогут получать консультации лучших специалистов из областной детской больницы, не выезжая за пределы своего района. Это и есть настоящая доступная медицина, – подчеркнул Юрий Козлов, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы. – Мы видим большой спрос на данную технологию в наших больницах и у наших врачей, и уверен, что в других регионах они также будут востребованы».