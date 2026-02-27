Трамп стремится сделать Кубу зависимой от поставок нефти из США - Bloomberg

15:32 Источник: Интерфакс

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сделать Кубу более зависимой от американской нефти, разрешив поставки топлива частному сектору страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, решение администрации Трампа облегчить поставки топлива зарождающемуся частному сектору Кубы является частью плана, направленного на то, чтобы сделать остров более зависимым от поставок нефти из США.

Согласно расчетам, это увеличит возможности Вашингтона для осуществления политических и экономических перемен в коммунистической стране.

Источники объяснили, что стратегия Трампа включает в себя заверение энергетических компаний в том, что они могут продавать нефть и топливо частным кубинским предприятиям малого и среднего бизнеса. Другой частью плана является разрешение на перепродажу венесуэльской нефти на Кубу.

Ожидается, что энергетический кризис вынудит правительство Гаваны согласиться на поставки нефти на условиях США.