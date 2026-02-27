0
0
0
НОВОСТИ

Трамп стремится сделать Кубу зависимой от поставок нефти из США - Bloomberg

15:32 27.02.2026 Источник: Интерфакс

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сделать Кубу более зависимой от американской нефти, разрешив поставки топлива частному сектору страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, решение администрации Трампа облегчить поставки топлива зарождающемуся частному сектору Кубы является частью плана, направленного на то, чтобы сделать остров более зависимым от поставок нефти из США.

Согласно расчетам, это увеличит возможности Вашингтона для осуществления политических и экономических перемен в коммунистической стране.

Источники объяснили, что стратегия Трампа включает в себя заверение энергетических компаний в том, что они могут продавать нефть и топливо частным кубинским предприятиям малого и среднего бизнеса. Другой частью плана является разрешение на перепродажу венесуэльской нефти на Кубу.

Ожидается, что энергетический кризис вынудит правительство Гаваны согласиться на поставки нефти на условиях США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 27.02.2026
МЭР РФ предлагает законодательно закрепить 10-летний срок давности в спорах о приватизации
0
99
15:00 27.02.2026
В США резко вырос объем токсичных выбросов электростанций — WSJ
0
132
14:32 27.02.2026
Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане — ТВ
0
181
14:12 27.02.2026
РФ довела до Турции информацию о планах Киева атаковать газопроводы — Песков
0
196
14:00 27.02.2026
Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе — Песков
0
220
13:32 27.02.2026
Венгрия и Словакия создают комиссию для изучения состояния нефтепровода «Дружба» — Орбан
0
249
13:12 27.02.2026
Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2025 году составил 300 млн кВт-ч
0
254
13:00 27.02.2026
ВВС Афганистана нанесли удары по военным целям в районе 4 городов Пакистана — Минобороны
0
292
12:32 27.02.2026
В Пермском крае ищут пятерых пропавших туристов из Уфы
0
293
12:20 27.02.2026
Вучич обратился к Токаеву с просьбой помочь в подготовке сербских спецслужб
0
328

Возврат к списку