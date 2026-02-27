Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами
16:32 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия и Сербия открыли скоростное движение поездов по новой железной дороге между столицами двух стран, в сооружении которой принимали участие Россия и Китай. Об этом объявили на совместной пресс-конференции в Белграде венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто и сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Пока начались грузовые перевозки, а «пассажирские откроются в конце марта», сказал глава МИД Венгрии. Ожидается, что время в пути между Будапештом и Белградом сократится в два раза, примерно до 3,5 часа. Пограничный и таможенный контроль будет осуществляться по ходу движения. Стоимость самого дешевого билета составит 26 евро.
В модернизации сербского участка магистрали принимала участие российская компания РЖД, венгерский участок строился с привлечением китайских инвестиций. По мнению Сийярто, благодаря этому создан «самый эффективный и быстрый маршрут грузовых перевозок между портами Юго-Восточной Европы и западной половиной континента».
В свою очередь скоростные пассажирские перевозки облегчат путешествие из Сербии в Венгрию, Австрию и Германию. «Мы с нетерпением ждем возможности увидеть ультрасовременные поезда сербской железнодорожной компании китайского производства в Венгрии», — заявил министр.
НОВОСТИ
- 17:12 27.02.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель
- 17:00 27.02.2026
- Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
- 16:12 27.02.2026
- России хватит запасов нефти минимум на 62 года — Новак
- 16:00 27.02.2026
- Россия нарастила поставки электроэнергии в Турцию в 2025 году в 4 раза
- 15:32 27.02.2026
- Трамп стремится сделать Кубу зависимой от поставок нефти из США - Bloomberg
- 15:12 27.02.2026
- МЭР РФ предлагает законодательно закрепить 10-летний срок давности в спорах о приватизации
- 15:00 27.02.2026
- В США резко вырос объем токсичных выбросов электростанций — WSJ
- 14:32 27.02.2026
- Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане — ТВ
- 14:12 27.02.2026
- РФ довела до Турции информацию о планах Киева атаковать газопроводы — Песков
- 14:00 27.02.2026
- Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать