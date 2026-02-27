Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Сербия открыли скоростное движение поездов по новой железной дороге между столицами двух стран, в сооружении которой принимали участие Россия и Китай. Об этом объявили на совместной пресс-конференции в Белграде венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто и сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Пока начались грузовые перевозки, а «пассажирские откроются в конце марта», сказал глава МИД Венгрии. Ожидается, что время в пути между Будапештом и Белградом сократится в два раза, примерно до 3,5 часа. Пограничный и таможенный контроль будет осуществляться по ходу движения. Стоимость самого дешевого билета составит 26 евро.

В модернизации сербского участка магистрали принимала участие российская компания РЖД, венгерский участок строился с привлечением китайских инвестиций. По мнению Сийярто, благодаря этому создан «самый эффективный и быстрый маршрут грузовых перевозок между портами Юго-Восточной Европы и западной половиной континента».

В свою очередь скоростные пассажирские перевозки облегчат путешествие из Сербии в Венгрию, Австрию и Германию. «Мы с нетерпением ждем возможности увидеть ультрасовременные поезда сербской железнодорожной компании китайского производства в Венгрии», — заявил министр.