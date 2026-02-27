Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель
17:12 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель впервые с 30 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 16:04 мск, стоимость Brent росла на 3,06%, до $73,01 за баррель.
К 16:10 мск стоимость Brent ускорила рост до $73,1 за баррель (+3,19%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $67,37 за баррель (+3,31%).
НОВОСТИ
- 17:00 27.02.2026
- Фицо не исключает умышленное повреждение трубопровода «Дружба» Украиной в будущем
- 16:32 27.02.2026
- Венгрия и Сербия открыли скоростную железную дорогу между своими столицами
- 16:12 27.02.2026
- России хватит запасов нефти минимум на 62 года — Новак
- 16:00 27.02.2026
- Россия нарастила поставки электроэнергии в Турцию в 2025 году в 4 раза
- 15:32 27.02.2026
- Трамп стремится сделать Кубу зависимой от поставок нефти из США - Bloomberg
- 15:12 27.02.2026
- МЭР РФ предлагает законодательно закрепить 10-летний срок давности в спорах о приватизации
- 15:00 27.02.2026
- В США резко вырос объем токсичных выбросов электростанций — WSJ
- 14:32 27.02.2026
- Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане — ТВ
- 14:12 27.02.2026
- РФ довела до Турции информацию о планах Киева атаковать газопроводы — Песков
- 14:00 27.02.2026
- Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать