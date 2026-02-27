Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $73 за баррель

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель впервые с 30 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:04 мск, стоимость Brent росла на 3,06%, до $73,01 за баррель.

К 16:10 мск стоимость Brent ускорила рост до $73,1 за баррель (+3,19%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $67,37 за баррель (+3,31%).